В Севастополе возбудили дело по факту осквернения военного мемориала

В Севастополе возбудили уголовное дело в связи с актом вандализма на Мемориале героической обороны Севастополя 1941—1942 годов.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Вчера ночью 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уничтожила два памятных венка, установленных возле Мемориала героической обороны Севастополя 1941—1942 годов, бросив их в Вечный огонь. Предварительно, мотивом совершённого преступления является чувство ненависти или вражды по отношению к защитникам города в годы Второй обороны Севастополя», — сообщили в городском УМВД России.

После совершения правонарушения женщина попыталась скрыться, но была задержана правоохранителями.

Ранее, по сообщениям «Крыминформ», в Симферополе провели проверку по факту осквернения патриотического мурала.