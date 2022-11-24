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Девять регионов вошли в топ рейтинга по итогам депутатского мониторинга помощи мобилизованным

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Девять российских регионов набрали максимальное количество баллов и вышли на первое место рейтинга в рамках депутатского мониторинга помощи мобилизованным.
Девять регионов вошли в топ рейтинга по итогам депутатского мониторинга помощи мобилизованным
  • РИА Новости

Данные публикуются на сайте mobmonitor.ru.

Программа была запущена на прошлой неделе, мониторинг обновляется на еженедельной основе.

Сейчас на первом месте: Амурская область, Бурятия, Камчатский край, Крым, Магаданская область, Чечня, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Якутия.

В частности, губернатор Амурской области Василий Орлов, помимо прочего, распорядился закрепить личных кураторов за каждой семьёй, в которой есть призванные по мобилизации.

Внизу рейтинга осталась Калужская область. За прошедшую неделю регион потерял два бала из-за некачественной поддержки семей мобилизованных. Также в регионе есть проблемы с обеспечением бойцов одеждой, обмундированием, техникой и питанием. Эта информация была получена из обращений граждан.

Предпоследнее место у Башкортостана. Согласно сообщениям жителей региона, мобилизованные от этой республики почти всё необходимое вынуждены покупать за свой счёт.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, участвующий в проекте, призвал россиян помогать губернаторам узнать реальную ситуацию с обеспечением мобилизованных.

«Позаботиться о мобилизованных — наша общая задача. Мы хотим донести до регионального руководства объективную картину и подключить все возможности к решению проблем наших самых важных людей», —  отметил депутат.

Депутатский мониторинг создан для того, чтобы отследить ситуацию с поддержкой призванных россиян со стороны региональных властей. Мониторинг ведётся на основе официальных ответов губернаторов на депутатские запросы и информации из СМИ и корректируется по обращениям граждан.

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