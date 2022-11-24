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В Госдуме предложили освободить малый бизнес от налогов на три года

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Первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских выступил с инициативой освободить ряд предприятий малого бизнеса от налогов на три года.
В Госдуме предложили освободить малый бизнес от налогов на три года
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, речь идёт о микроорганизациях с годовым бюджетом до 50 млн рублей, где трудятся не более 15 человек.

«Это будет актуальным для тех, кто хотел бы попробовать начать своё дело, но у них нет большого начального капитала. Налоговые послабления для малого бизнеса — общеизвестная мировая практика, это даёт хорошие результаты для развития», — сказал Ананских.

Он добавил, что это также позволит накопить капитал и направить эти средства на развитие бизнеса.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.

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