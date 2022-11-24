Депутат Останина рассказала об идее обнулить НДС на детские товары
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«Внесла в Госдуму законопроект и направила его председателю правительства Михаилу Мишустину, которым предлагается обнулить налог на добавленную стоимость в отношении детских товаров, произведённых и продаваемых в России. Это как раз то, чем занимаются наши производители и комитет. Мы должны быть инициатором того, чтобы защитить интересы наших детей», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».
Кроме того, Останина сообщила, что накануне нового учебного года производители детских товаров просили кабмин ещё раз принять решение о разовой выплате всем семьям с детьми.
«Если это поддержка наших отечественных производителей, значит, это расширение объёма производства, это совершенствование, это увеличение заработной платы, это покупательная способность всех людей, в том числе самих работников, семей с детьми», — добавила Останина.
Ранее газета «Известия» опубликовала данные ресурса «Чек Индекс», согласно которым средний школьный набор за год подорожал на 15%.