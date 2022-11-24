Узнать больше

Депутат Останина рассказала об идее обнулить НДС на детские товары

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Астанина рассказала об инициативе, предусматривающей обнуление НДС на детские товары.
Депутат Останина рассказала об идее обнулить НДС на детские товары
  • Gettyimages.ru
  • © Kemal Yildirim

«Внесла в Госдуму законопроект и направила его председателю правительства Михаилу Мишустину, которым предлагается обнулить налог на добавленную стоимость в отношении детских товаров, произведённых и продаваемых в России. Это как раз то, чем занимаются наши производители и комитет. Мы должны быть инициатором того, чтобы защитить интересы наших детей», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, Останина сообщила, что накануне нового учебного года производители детских товаров просили кабмин ещё раз принять решение о разовой выплате всем семьям с детьми.

«Если это поддержка наших отечественных производителей, значит, это расширение объёма производства, это совершенствование, это увеличение заработной платы, это покупательная способность всех людей, в том числе самих работников, семей с детьми», — добавила Останина.

Ранее газета «Известия» опубликовала данные ресурса «Чек Индекс», согласно которым средний школьный набор за год подорожал на 15%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить