Депутат Останина рассказала об идее обнулить НДС на детские товары

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Астанина рассказала об инициативе, предусматривающей обнуление НДС на детские товары.

«Внесла в Госдуму законопроект и направила его председателю правительства Михаилу Мишустину, которым предлагается обнулить налог на добавленную стоимость в отношении детских товаров, произведённых и продаваемых в России. Это как раз то, чем занимаются наши производители и комитет. Мы должны быть инициатором того, чтобы защитить интересы наших детей», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, Останина сообщила, что накануне нового учебного года производители детских товаров просили кабмин ещё раз принять решение о разовой выплате всем семьям с детьми.

«Если это поддержка наших отечественных производителей, значит, это расширение объёма производства, это совершенствование, это увеличение заработной платы, это покупательная способность всех людей, в том числе самих работников, семей с детьми», — добавила Останина.

Ранее газета «Известия» опубликовала данные ресурса «Чек Индекс», согласно которым средний школьный набор за год подорожал на 15%.