Эколог Рукавицын объяснил особый порядок утилизации батареек и люминесцентных ламп
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Прежде всего, к таким предметам относятся батарейки. Из-за содержания в них токсичных веществ их утилизируют через специальные ящики, заявил специалист в разговоре с «Москвой 24».
Кроме того, с общим мусором опасно выбрасывать люминесцентные лампы, так как в них есть пары ртути. Специальные правила утилизации также применимы для аккумуляторов гаджетов и другой техники, у которой в составе есть токсичные металлы.
Такие отходы опасно долго хранить дома. Лампа может разбиться, а вздувшийся аккумулятор — взорваться и воспламениться, предупредил Рукавицын.
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