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Эколог Рукавицын объяснил особый порядок утилизации батареек и люминесцентных ламп

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Эколог Вадим Рукавицын перечислил несколько предметов, которые нельзя выбрасывать в общий мусорный контейнер, поскольку их необходимо утилизировать особым образом.
Эколог Рукавицын объяснил особый порядок утилизации батареек и люминесцентных ламп
  • Gettyimages.ru
  • © KTSDesign/SCIENCEPHOTOLIBRARY

Прежде всего, к таким предметам относятся батарейки. Из-за содержания в них токсичных веществ их утилизируют через специальные ящики, заявил специалист в разговоре с «Москвой 24».

Кроме того, с общим мусором опасно выбрасывать люминесцентные лампы, так как в них есть пары ртути. Специальные правила утилизации также применимы для аккумуляторов гаджетов и другой техники, у которой в составе есть токсичные металлы.

Такие отходы опасно долго хранить дома. Лампа может разбиться, а вздувшийся аккумулятор — взорваться и воспламениться, предупредил Рукавицын.

Ранее НСН сообщала, что в Москве состоялся форум «Климатические диалоги», организованный под эгидой Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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