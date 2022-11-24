Бочкарёв: Дворец спорта в Некрасовке достроят в начале 2023 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность Дворца спорта, строящегося в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка», превысила 80%.

«Работы по строительству и оснащению Дворца спорта, который появится в районе Некрасовка, близятся к завершению. Готовность объекта оценивается на 82%. Достроить его планируется в I квартале следующего года», — отметил он.

По его словам, на ледовой арене идёт пусконаладка оборудования, в экстрим-зоне уже смонтирован скалодром, скоро начнутся работы над внутренним скейтпарком.

Бочкарёв отметил, что в комплексе площадью 23 тыс. кв. м расположатся 12 функциональных зон.

В спорткомплексе появится возможность проводить соревнования районного и межрайонного уровня по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Кроме того, в здании планируется разместить залы для экстремальных видов спорта, хореографии и ритмической гимнастики, а также зал единоборств.

«Строительство Дворца спорта является продолжением работы по комплексному развитию района Некрасовка, где сегодня возводятся недостающие объекты социального назначения», — подчеркнул Бочкарёв.

Он добавил, что Дворец спорта станет самым крупным спортивным объектом в Некрасовке.