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Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку после скандала вокруг её сына

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Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку после скандала на фоне появившегося в соцсетях видео с, предположительно, её сыном.
Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку после скандала вокруг её сына

Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

«Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии», — сообщил он в своём Telegram-канале. 

По его словам, Майнина, когда принимала решение об отставке, руководствовалась целями сохранения репутации команды правительства Чувашии и желанием уделить больше внимания сыну и семье.

Как сообщило РИА Новости, ранее в сети появилось видео с подростком, который ест сырое мясо и рассказывает о впечатлениях от умывания кровью. Утверждалось, что это 17-летний сын Майниной. Также в соцсетях писали, что якобы подросток угрожал одноклассникам расправой. 

Позже Кристина Майнина объяснила, что её сын хотел таким образом привлечь к себе внимание. Она подчеркнула, что он не планировал совершать никаких преступлений. 

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