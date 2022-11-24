Аналитики сообщили, что в России увеличился средний срок продажи недвижимости

Аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили, что в России увеличился средний срок продажи жилья.

Об этом сообщают «Известия».

Согласно исследованиям, проведённым в октябре текущего года, от начала продажи до совершения сделки в среднем проходит четыре месяца. Данный срок на 13% превышает аналогичный показатель, зафиксированный в июне.

«Конечно, есть случаи, когда квартира продаётся в первый день её выставления, в основном это эксклюзивные объекты или те, что в связи со срочностью продажи продают значительно ниже рыночной стоимости», — отметил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.