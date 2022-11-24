Аналитики сообщили, что в России увеличился средний срок продажи недвижимости
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Об этом сообщают «Известия».
Согласно исследованиям, проведённым в октябре текущего года, от начала продажи до совершения сделки в среднем проходит четыре месяца. Данный срок на 13% превышает аналогичный показатель, зафиксированный в июне.
«Конечно, есть случаи, когда квартира продаётся в первый день её выставления, в основном это эксклюзивные объекты или те, что в связи со срочностью продажи продают значительно ниже рыночной стоимости», — отметил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.