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Воронеж возглавил рейтинг городов России по скорости продажи вторичного жилья

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Аналитики федеральной компании «Этажи» составили рейтинг крупных городов России по средней скорости продажи жилья на вторичном рынке.
Воронеж возглавил рейтинг городов России по скорости продажи вторичного жилья
  • globallookpress.com

Об этом пишут «Известия».

По данным экспертов, первое место занял Воронеж, где средний срок продажи квартиры на вторичном рынке составил 95 дней. На втором месте оказалась Уфа (99 дней), на третьем — Краснодар (102 дня).

В топ-10 также вошли Петербург (103 дня), Челябинск (105 дней), Москва (107 дней), Новосибирск (111 дней), Екатеринбург и Красноярск (114 дней), Казань (129 дней).

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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