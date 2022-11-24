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В строительство шести ФОКов в Москве инвестируют более 240 млн рублей

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы возведут шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на участках общей площадью около 113 га.
В строительство шести ФОКов в Москве инвестируют более 240 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом информирует НСН.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино», — сказал вице-мэр, уточнив, что строительство осуществят в рамках столичной программы комплексного развития территорий.

Он также отметил, что общий объём строительства спортивных объектов превысит 20 тыс. кв. м, в проект планируется инвестировать более 240 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 9 млрд рублей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве в этом году построили шесть жилых зданий по программе реновации.

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