В строительство шести ФОКов в Москве инвестируют более 240 млн рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на севере Москвы возведут шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на участках общей площадью около 113 га.

Об этом информирует НСН.

«Физкультурно-оздоровительные комплексы построят в районах Головинский, Коптево, Восточное и Западное Дегунино», — сказал вице-мэр, уточнив, что строительство осуществят в рамках столичной программы комплексного развития территорий.

Он также отметил, что общий объём строительства спортивных объектов превысит 20 тыс. кв. м, в проект планируется инвестировать более 240 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка 9 млрд рублей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве в этом году построили шесть жилых зданий по программе реновации.