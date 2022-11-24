Юрист Красовская напомнила об изменении порядка пенсионных выплат в декабре

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что люди, которым перечисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре выплаты в двойном размере. Также пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в декабре 2022 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100%.

В результате их пенсия повысится на 7220 рублей 74 копейки. Такую же сумму прибавки получат люди с первой группой инвалидности, уточнила эксперт в разговоре с Life.ru.

«Важно отметить, что если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то во второй раз ему эта прибавка не устанавливается. Кстати, за такой категорией пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами первой группы, можно оформить уход. Компенсационная выплата устанавливается неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному человеку, который ухаживает за нетрудоспособным. Причём независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членами одной семьи», — добавила Красовская.

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