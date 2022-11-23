В Подмосковье проведут 188 новогодних ярмарок в декабре

В Московской области проведут 188 ярмарок в 30 округах в декабре. Большинство будут посвящены Новому году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наступила пора предновогодних ярмарок, всевозможные товары местных производителей — от валенок и варежек до новогодних игрушек — можно будет приобрести не выезжая за пределы своего округа», — заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

В продаже будут украшения, сувениры, продукты, в том числе мёд, чай, молочная и мясная продукция.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели 180 ярмарок в октябре.