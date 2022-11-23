Тренер Шилина посоветовала ставить детей на коньки с трёх лет

Тренер отделения фигурного катания «Южный лёд» Татьяна Шилина заявила, что если родители хотят, чтобы ребёнок профессионально занимался этим видом спорта, то ставить его на коньки лучше с трёх лет.

В беседе с Life.ru эксперт также отметила, что не должно быть медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам.

«Стоит привести ребёнка на каток в ледовый комплекс, куда вы теоретически будете готовы его возить или водить. Для начала можно просто посмотреть на тренировку профессиональных фигуристов. У детей это вызывает интерес, дальше, как правило, всё это затягивает. А начать заниматься фигурным катанием на любительском уровне можно в любом возрасте. Достаточно только желания и трудолюбия», — рассказала Шилина.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.