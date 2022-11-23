Власти ХМАО рассказали о мерах поддержки беженцев
- РИА Новости
«Сопровождение одинаковое. Это всё, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов. Всё, что связано с образованием, здравоохранением, — всё это в пакете для людей», — цитирует Комарову URA.RU.
По её словам, регион готов принять столько людей, сколько потребуется, и оказать помощь по одному стандарту.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.