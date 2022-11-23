Власти ХМАО рассказали о мерах поддержки беженцев

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции заявила, что в регионе не делят по областям беженцев, прибывших из районов проведения спецоперации, в рамках оказания социальной поддержки.

«Сопровождение одинаковое. Это всё, что связано с установлением статуса, внедрение в экономику, трудоустройство и оформление соответствующих документов. Всё, что связано с образованием, здравоохранением, — всё это в пакете для людей», — цитирует Комарову URA.RU.

По её словам, регион готов принять столько людей, сколько потребуется, и оказать помощь по одному стандарту.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в разговоре с Nation News рассказала, на какую помощь от государства могут рассчитывать семьи российских военных.