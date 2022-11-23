В Тюменской области перед судом предстанет воспитатель детсада из-за смерти ребёнка

В Тобольске воспитатель детсада предстанет перед судом из-за смерти ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Тюменской области.

Женщине предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

«По версии следствия, 19 сентября во время утренней прогулки воспитанников младшей группы на территории детского сада обвиняемая не обеспечила должного внимания за детьми. В связи с чем двухлетний ребёнок погиб в детском домике-беседке», — заявили в ведомстве.

Ранее Newinform сообщал, что в Новосибирске организовали проверку по факту ухода ребёнка из детского сада.