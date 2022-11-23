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Аналитик Богомолова рассказала о плюсах накопительных счетов и вкладов на год

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Аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова рассказала об инструментах для инвестиций.
Аналитик Богомолова рассказала о плюсах накопительных счетов и вкладов на год
  • РИА Новости

В беседе с РИАМО она отметила, что средства граждан — важный источник ресурсной базы многих банков, поэтому кредитные организации повышают ставки по депозитам и счетам, чтобы удержать вкладчиков.

Как считает эксперт, на данный момент самыми выгодными инструментами вложений являются накопительные счета, так как они подразумевают мобильность распоряжения средствами, а их ставки можно сопоставить с вкладами на 1, 3 и 6 месяцев.

Также могут быть интересны вклады на срок около одного года.

«Согласно предложениям банков, размещённым на одном из крупнейших агрегаторов, ставки по накопительным счетам в целом сопоставимы, в некоторых случаях даже выше, чем ставки по краткосрочным вкладам (1, 3, 6 месяцев)», — уточнила Богомолова.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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