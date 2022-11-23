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Дни московской конкуренции пройдут 7—11 декабря

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Дни московской конкуренции состоятся 7—11 декабря. Программа включает мероприятия для предпринимателей, сотрудников контрактных служб и других участников закупочной деятельности.
Дни московской конкуренции пройдут 7—11 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, проект направлен на построение прозрачной и открытой коммуникации между участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.

В частности, запланирована панельная дискуссия «Развитие системы закупок в условиях новых вызовов» и конференция «Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке бизнеса.

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