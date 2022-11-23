Дни московской конкуренции пройдут 7—11 декабря
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как заявил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, проект направлен на построение прозрачной и открытой коммуникации между участниками рынка, адаптацию лучших бизнес-практик под реальные задачи города.
В частности, запланирована панельная дискуссия «Развитие системы закупок в условиях новых вызовов» и конференция «Закупки Москвы как эффективный инструмент развития бизнеса».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке бизнеса.