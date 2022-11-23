Социолог Синютин рассказал о выгоде распродаж для продавцов

Кандидат социологических наук, бизнес-тренер Александр Синютин рассказал, в каких случаях распродажи выгодны продавцам.

В беседе с Тульской службой новостей он заявил, что магазин может сделать скидки, когда заканчивается сезон и нужно высвободить оборотный капитал и место к новому сезону.

Ещё одна причина — если товар плохо продаётся и необходимо простимулировать покупателей.

Скидки на выборочные товары могут использоваться как реклама — люди заходят в магазин и покупают не только что-то со скидками, но и без них.

«Во всех перечисленных случаях продавцам на самом деле выгодно снижать цены на свой товар. Однако, как мы все прекрасно знаем, нередко некоторые не совсем порядочные бренды лишь имитируют вышеперечисленные поводы и одновременно создают иллюзию скидок», — отметил Синютин.

В качестве примера он привёл случаи, когда магазин начинает сообщать о своём скором закрытии или уходе с рынка, а потом не закрывается.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.