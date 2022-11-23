Фомин рассказал о сотрудничестве Минобороны России с другими странами в 2022 году

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что в 2022 году Министерство обороны сотрудничало более чем со 100 странами.

«В текущем году число стран мира, которые взаимодействуют с Минобороны России, превысило 100. Ярким примером отсутствия изоляции является проведённая в августе этого года Московская конференция по международной безопасности, которая собрала более 700 делегатов из 70 стран мира и шести международных организаций», — сказал он по итогам Совещания министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу «СМОА плюс» в Камбодже.

Также Фомин привёл в пример участие России в Восточно-Азиатском саммите в Камбодже и во встрече в формате «Большой двадцатки» на Бали.

Ранее сообщалось, что Фомин провёл переговоры с министром национальной обороны Камбоджи Тие Банем.

«СМОА плюс» — механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств — партнёров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.