Специалист Федорович заявил об обесценивании профессии психолога из-за коучей

Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что профессия психолога начала обесцениваться.

«К сожалению, профессия психолога на сегодняшний день активно занижается. Виной тому специфическая конверсия, которая наблюдается в неформальных сообществах, а именно — онлайн. Под психологами сейчас выступают все: ведущие марафонов, ведущие программ, коучи. Это нивелирует отношение к профессии и восприятие у людей», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также получили распространение такие «аналоги», как нумерологи, астропсихологи и другие.

«Кроме того, всё, что начинается на «псих-», людьми воспринимается как некое нездоровье», — считает Федорович.

При этом он отметил, что люди без соответствующего профессионального образования не владеют специфическим подходом к пациентам.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.