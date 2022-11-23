Узнать больше

Специалист Федорович заявил об обесценивании профессии психолога из-за коучей

Короткая ссылка
Врач-психиатр Александр Федорович заявил, что профессия психолога начала обесцениваться.
Специалист Федорович заявил об обесценивании профессии психолога из-за коучей
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, профессия психолога на сегодняшний день активно занижается. Виной тому специфическая конверсия, которая наблюдается в неформальных сообществах, а именно — онлайн. Под психологами сейчас выступают все: ведущие марафонов, ведущие программ, коучи. Это нивелирует отношение к профессии и восприятие у людей», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, также получили распространение такие «аналоги», как нумерологи, астропсихологи и другие.

«Кроме того, всё, что начинается на «псих-», людьми воспринимается как некое нездоровье», — считает Федорович.

При этом он отметил, что люди без соответствующего профессионального образования не владеют специфическим подходом к пациентам.

Ранее клинический психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с «Радио 1» посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить