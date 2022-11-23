Узнать больше

Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей

Короткая ссылка
Арбитражный суд столицы удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на сумму 1 млрд рублей, а также постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube.
Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ».

В случае если это решение не будет исполнено, с компании будут взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей.

Отмечается, что каждую неделю размер неустойки будет возрастать вдвое.

Ранее суд обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телеканала «Звезда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить