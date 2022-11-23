Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей

Арбитражный суд столицы удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на сумму 1 млрд рублей, а также постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Отмечается, что суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ».

В случае если это решение не будет исполнено, с компании будут взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей.

Отмечается, что каждую неделю размер неустойки будет возрастать вдвое.

Ранее суд обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телеканала «Звезда».