Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей
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Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Отмечается, что суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ».
В случае если это решение не будет исполнено, с компании будут взыскивать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей.
Отмечается, что каждую неделю размер неустойки будет возрастать вдвое.
Ранее суд обязал Google восстановить доступ к 12 YouTube-каналам телеканала «Звезда».