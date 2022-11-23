Политик Константинов назвал заявления из Киева о наступлении на Крым неадекватными

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал заявления украинских властей о Крыме.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что украинские войска будут пытаться наступать на Крым.

«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — сказал Константинов РИА Новости.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что у Украины нет «ни сил, ни возможностей» для наступления на Крым.

Как сообщал «Крыминформ», высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма был продлён до 7 декабря.