Мещанский суд 23 ноября приступит к рассмотрению дела Яшина о фейках про армию

Мещанский суд Москвы 23 ноября приступит к рассмотрению дела бывшего столичного депутата Ильи Яшина*, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что бывшему депутату вменяют публичное распространение фейков об использовании Вооружённых сил России по мотивам политической или иной ненависти, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В материале также сказано, что по версии следствия, в апреле Яшин в прямом эфире на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.

7 ноября Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему московскому депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.