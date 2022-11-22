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Автоэксперт Моржаретто призвал пользоваться общественным транспортом в ледяной дождь

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Автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал водителям по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным, когда идёт ледяной дождь.
Автоэксперт Моржаретто призвал пользоваться общественным транспортом в ледяной дождь
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с «Радио 1» он отметил, что в такую погоду дороги в Москве и Московской области лучше разгрузить.

«Если же избежать поездки на личном автомобиле не удастся, важно подготовиться к дороге. Лобовое стекло и зеркала следует очистить ото льда. Делать это нужно аккуратно, предварительно включив обогрев. Ни в коем случае не пытаться сбивать и сковыривать ледяную корку», — предупредил Моржаретто.

Он добавил, что ездить нужно аккуратно, избегая резких манёвров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» рассказал об опасности ледяных дождей.

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