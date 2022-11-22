Узнать больше

Водным транспортом Петербурга воспользовались 3,5 млн человек в 2022 году

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге более 3,5 млн человек воспользовались водным транспортом в 2022 году.
Водным транспортом Петербурга воспользовались 3,5 млн человек в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilii Kosarev / EyeEm

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

«По предварительной информации перевозчиков, по рекам и каналам перевезены более 3,5 млн человек. Это на 49,7% больше, чем в прошлогодний навигационный период», — заявили в управлении информации администрации города.

Сезон навигации продолжался 211 дней.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что объём перевозок грузов в Крым поездами вырос более чем на четверть за январь — октябрь 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить