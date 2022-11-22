Водным транспортом Петербурга воспользовались 3,5 млн человек в 2022 году
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
«По предварительной информации перевозчиков, по рекам и каналам перевезены более 3,5 млн человек. Это на 49,7% больше, чем в прошлогодний навигационный период», — заявили в управлении информации администрации города.
Сезон навигации продолжался 211 дней.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что объём перевозок грузов в Крым поездами вырос более чем на четверть за январь — октябрь 2022 года.