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В Москве построят жильё и общественно-деловые объекты на месте бывшей промзоны «Калибр»

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В развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве построят жильё и общественно-деловые объекты на месте бывшей промзоны «Калибр»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН.

«Вложения в реорганизацию бывшей промзоны достигнут почти 13 млрд рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории промзоны построят 88 тыс. кв. м жилья и 26 тыс. кв. м общественных объектов, среди которых детсад, спорткомплекс, офисные здания.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве создадут новый пешеходный маршрут.

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