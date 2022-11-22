В Москве построят жильё и общественно-деловые объекты на месте бывшей промзоны «Калибр»

В развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей, заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Вложения в реорганизацию бывшей промзоны достигнут почти 13 млрд рублей, благодаря реализации проекта в городе появится около 900 новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории промзоны построят 88 тыс. кв. м жилья и 26 тыс. кв. м общественных объектов, среди которых детсад, спорткомплекс, офисные здания.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве создадут новый пешеходный маршрут.