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Автоэксперт Васильев посоветовал обезопасить машину в преддверии ледяного дождя

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Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как обезопасить машину в преддверии ледяного дождя.
Автоэксперт Васильев посоветовал обезопасить машину в преддверии ледяного дождя
  • Gettyimages.ru
  • © Robert D. Barnes

«Если у вас нет приятных опций в виде дистанционного запуска мотора, то пользуемся достижениями современной химии. Заранее смазываем уплотнители силиконовой смазкой, а стёкла — водоотталкивающим составом. Щётки стеклоочистителей желательно не только смазать, но и поднять над стеклом», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если обморожение машины начинается уже во время движения, то волновать водителя должна только обзорность. Справиться с проблемой помогут щётки стеклоочистителя и зимняя жидкость омывателя.

«Впрочем, есть набор факторов, при которых лёд всё равно намерзает и на щётки, и на стекло. Значит, направляем весь поток горячего воздуха на лобовое. А если и этого недостаточно, то время от времени останавливаемся в безопасном месте и вручную приводим стекло и щётки в порядок», — посоветовал Васильев.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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