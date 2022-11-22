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Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлён до 7 декабря

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Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлён до 7 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлён до 7 декабря
  • РИА Новости

Его слова приводит «Крыминформ».

Он уточнил, что решение затрагивает, в частности, территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

По его словам, повышенный уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах сфер транспорта и инфраструктуры.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении в регионе «жёлтого» уровня террористической опасности до 6 декабря.

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