Трое детей погибли при пожаре в Курганской области

В Курганской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

«Утром 22 ноября в деревне Подуровка Целинного района Курганской области произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Степной. В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трёх несовершеннолетних детей, 2010, 2011 и 2016 годов рождения. Двое мужчин с места происшествия госпитализированы», — говорится в сообщении.

В качестве предварительной причины пожара следователи назвали неисправность печного и электрооборудования.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Newinform сообщало, что в селе Нижнекаменка Алтайского края завели уголовное дело по факту гибели ребёнка при пожаре.