Бочкарёв: более 40% введённого жилья Москвы приходится на новые территории

В новых округах Москвы с начала 2022 года построили и сдали в эксплуатацию более 2,1 млн кв. м жилья, или свыше 40% от общегородского ввода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Всего с начала года в Москве построено чуть более 5,1 млн кв. м жилья, из них свыше 2,1 млн кв. м приходится на проекты в ТиНАО. Это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых территорий, близостью с природой, а также широким выбором локаций», — отметил Бочкарёв.

До конца года в ТиНАО сдадут ещё около 650 тыс. кв. м недвижимости.

Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил о важности строительства социальной и коммерческой инфраструктуры.

«С начала года в новых округах было построено около 600 тыс. кв. м коммерческих площадей и социальных объектов. До конца года предполагается сдать ещё не менее 100 тыс. «квадратов» инфраструктурных площадей», — сообщил он.

По его словам, это позволяет сформировать качественную и комфортную городскую среду.