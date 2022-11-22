Бочкарёв: более 40% введённого жилья Москвы приходится на новые территории
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«Всего с начала года в Москве построено чуть более 5,1 млн кв. м жилья, из них свыше 2,1 млн кв. м приходится на проекты в ТиНАО. Это объясняется высоким уровнем транспортного и социального обеспечения новых территорий, близостью с природой, а также широким выбором локаций», — отметил Бочкарёв.
До конца года в ТиНАО сдадут ещё около 650 тыс. кв. м недвижимости.
Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин напомнил о важности строительства социальной и коммерческой инфраструктуры.
«С начала года в новых округах было построено около 600 тыс. кв. м коммерческих площадей и социальных объектов. До конца года предполагается сдать ещё не менее 100 тыс. «квадратов» инфраструктурных площадей», — сообщил он.
По его словам, это позволяет сформировать качественную и комфортную городскую среду.