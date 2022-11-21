В Нижнем Новгороде направят 50 млн рублей на развитие малого бизнеса в 2023 году

В Нижнем Новгороде направят почти 50 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса в 2023 году.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу городской думы.

Директор департамента развития предпринимательства и инвестиций Наталия Федичева заявила, что подготовлены изменения в программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнем Новгороде» на 2023—2028 годы.

Как ожидается, предпринимателям предоставят субсидии на возмещение части затрат для создания и (или) модернизации производства товаров или услуг.

Начинающие предприниматели и самозанятые смогут получить гранты из городского бюджета.

Ранее НСН сообщала, что число предпринимателей, зарегистрированных на столичном портале поставщиков, выросло на 12% с начала 2022 года.