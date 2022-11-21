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Специалист Шестаков рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке

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Гендиректор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке.
Специалист Шестаков рассказал о преимуществах покупки меблированной квартиры в новостройке
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

«Покупатели имеют возможность приобрести квартиру с мебелью по сниженной цене, так ещё и с продлённой гарантией, что весьма выгодно для конечного потребителя», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, вице-президент блока создания проектов GloraX Павел Гаврилов отметил, что инициатива о продаже меблированного первичного жилья может привлечь больше покупателей.

«Решение позволит включить опцию меблировки в ипотеку, а это удобно всем — и застройщикам, и клиентам, и производителям мебели», — считает он.

Меблировка и чистовая отделка квартир в новостройках — инициатива АМДПР.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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