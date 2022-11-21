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Психолог Усанова рассказала о способах профилактики подростковой жестокости

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Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова рассказала о способах профилактики подростковой жестокости.
Психолог Усанова рассказала о способах профилактики подростковой жестокости
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  • © Dan Kenyon

В беседе с Общественной службой новостей она выразила мнение, что родителям стоит уделять больше внимания своим детям, чтобы те не чувствовали себя брошенными и не наращивали агрессию.

«Нужно доброжелательно с ним разговаривать, меньше делать ему замечаний, больше внимания обращать на то, что он сделал хорошего», — считает Усанова.

По её словам, в конце дня можно интересоваться у ребёнка, что хорошего он сделал, что узнал, чтобы он поделился впечатлениями.

«Даже такой разговор обращает внимание ребёнка на положительную сторону жизни, которую можно увидеть даже в непростой обстановке», — добавила эксперт.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

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