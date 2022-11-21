Аналитик Семыкина посоветовала покупать товары только в проверенных интернет-магазинах

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина дала советы по онлайн-шопингу во время сезона распродаж.

В беседе с РИАМО она рекомендовала покупать товары только в проверенных интернет-магазинах.

По словам эксперта, нужно внимательно изучать сайты — медленная загрузка, ошибки в адресах могут говорить о мошенническом ресурсе.

«Отслеживайте информацию о заказах и посылках самостоятельно — мы ожидаем сезонного увеличения числа фишинговых писем-уведомлений якобы от транспортных компаний и онлайн-магазинов», — сказала Семыкина.

Как отметила эксперт, не стоит доверять слишком выгодным предложениям.

Кроме того, Семыкина советует завести отдельную карту для шопинга и хранить там небольшие суммы.

Ранее президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с посещаемостью ТЦ.