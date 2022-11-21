В Алтайском крае завели дело по факту смерти подростка во время тюбинга

В Алтайском крае завели уголовное дело по факту смерти подростка во время катания на тюбе.

Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Инцидент произошёл в Бийске.

«Местный житель двигался на автомобиле с прицепленным на буксировочный трос тюбом», — рассказали в ведомстве.

Подросток оказался на обочине и столкнулся с припаркованной машиной. В результате он погиб.

Ранее врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, как не получить травму, катаясь на «ватрушке».