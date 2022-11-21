В Алтайском крае завели дело по факту смерти подростка во время тюбинга
- РИА Новости
Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Инцидент произошёл в Бийске.
«Местный житель двигался на автомобиле с прицепленным на буксировочный трос тюбом», — рассказали в ведомстве.
Подросток оказался на обочине и столкнулся с припаркованной машиной. В результате он погиб.
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