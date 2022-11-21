Узнать больше

В Подмосковье запустили цифровой сервис для подбора земель фермерам

Короткая ссылка
В Московской области запустили цифровой сервис для подбора земли фермерам. Он доступен на региональном портале госуслуг.
В Подмосковье запустили цифровой сервис для подбора земель фермерам
  • Gettyimages.ru
  • © Hirurg

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сельхозпроизводителю достаточно авторизоваться на портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Воспользоваться сервисом могут предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. Доходы от продажи должны составлять как минимум 70% в общем объёме.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить