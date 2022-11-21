В Подмосковье запустили цифровой сервис для подбора земель фермерам

В Московской области запустили цифровой сервис для подбора земли фермерам. Он доступен на региональном портале госуслуг.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сельхозпроизводителю достаточно авторизоваться на портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Воспользоваться сервисом могут предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. Доходы от продажи должны составлять как минимум 70% в общем объёме.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году.