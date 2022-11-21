В Подмосковье запустили цифровой сервис для подбора земель фермерам
- Gettyimages.ru
- © Hirurg
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сельхозпроизводителю достаточно авторизоваться на портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», — заявила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Воспользоваться сервисом могут предприниматели, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. Доходы от продажи должны составлять как минимум 70% в общем объёме.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области подвели итоги работы по борьбе с борщевиком в 2022 году.