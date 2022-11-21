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В Тюменской области 5,8 тысячи семей получили маткапитал с начала года

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В Тюменской области 5,8 тыс. семей получили региональный материнский (семейный) капитал за январь — октябрь 2022 года.
В Тюменской области 5,8 тысячи семей получили маткапитал с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Общая сумма выплат превысила 347,7 млн рублей.

«Региональный материнский капитал предоставляется женщине, родившей (усыновившей) третьего ребёнка и последующих детей, имеющей гражданство Российской Федерации, проживающей в Тюменской области», — заявили в региональном департаменте социального развития.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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