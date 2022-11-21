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Модельер Козак рассказала о конкурентоспособности российских производителей одежды

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Художник-модельер, генеральный продюсер маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России» Мария Козак рассказала о конкурентоспособности российских производителей одежды.
Модельер Козак рассказала о конкурентоспособности российских производителей одежды
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Надо понимать, что изделия крупных международных корпораций при таком большом тираже и представленности во всём мире имели низкую себестоимость. И конечно, выход наших дизайнеров на это место осложнён из-за того, что наши производители такую низкую себестоимость изделий пока что дать не могут. Зато у наших изделий больше эксклюзивности и высокий уровень качества. В этом плане они являются вполне конкурентоспособными», — заявила она в беседе с volga.news.

По её словам, также наметился тренд ухода от быстрой моды, когда вещь надевается буквально несколько раз, быстро теряет внешний вид при стирке и выбрасывается.

«Движение идёт в сторону более медленных модных циклов, когда вещь используется дольше и может выдержать больше циклов стирки, одевания за счёт высокого качества материалов и изготовления», — добавила Козак.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, столичные компании увеличили выпуск одежды более чем в три раза за год.

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