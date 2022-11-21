В Подмосковье рассказали о подготовке катков и лыжных трасс к открытию

В Московской области готовят к открытию катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будет функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на областные Министерство благоустройства и Министерство физической культуры и спорта.

Официально зимний спортивный сезон в области стартует 1 декабря, однако площадки для занятий зимними видами спорта доступны жителям уже сейчас.

В этом сезоне в Подмосковье будет работать 765 катков, из них 741 будет покрыт натуральным льдом, 24 — искусственным. 194 катка заработает на общественных пространствах, в парках, на спортивных объектах, 571 зальют на хоккейных коробках.

Также откроются 153 лыжные трассы общей протяжённостью более 590 км.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.