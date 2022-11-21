Узнать больше

В Подмосковье рассказали о подготовке катков и лыжных трасс к открытию

Короткая ссылка
В Московской области готовят к открытию катки и лыжные трассы. Всего этой зимой в регионе будет функционировать 153 лыжные трассы и 765 катков.
В Подмосковье рассказали о подготовке катков и лыжных трасс к открытию
  • РИА Новости
  • © Justin Case

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на областные Министерство благоустройства и Министерство физической культуры и спорта.

Официально зимний спортивный сезон в области стартует 1 декабря, однако площадки для занятий зимними видами спорта доступны жителям уже сейчас.

В этом сезоне в Подмосковье будет работать 765 катков, из них 741 будет покрыт натуральным льдом, 24 — искусственным. 194 катка заработает на общественных пространствах, в парках, на спортивных объектах, 571 зальют на хоккейных коробках.

Также откроются 153 лыжные трассы общей протяжённостью более 590 км.

Ранее сайт «Утро.ру» сообщал, что каток на ВДНХ в Москве откроется 25 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить