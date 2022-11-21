Московские предприятия нарастили производство мясных изделий на 16% в 2022 году
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Как отметил Ефимов, в столице более 200 компаний занимаются переработкой мяса.
«Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал чиновник.
Объём поставленной заказчикам продукции за указанный период вырос на 6% и составил 89 млрд рублей, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала, что в Москве для создания четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов.