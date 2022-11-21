В Петербурге предложили предоставить студентам-сиротам бесплатную юрпомощь

Группа петербургских парламентариев, в том числе Денис Четырбок, Мария Макарова и Валерий Гарнец, подготовили изменения в ряд федеральных законов и предложили предоставить студентам-сиротам бесплатную юрпомощь.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время бесплатную юридическую консультацию могут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители — опекуны.

Депутаты предложили дополнить этот список ещё одной категорией — гражданами 18—23 лет, которые потеряли родных и близких во время обучения в средних профессиональных или высших учебных заведениях.

«Многие, будучи переполненными горечью утраты близких и находясь буквально в критической ситуации, совершают ошибки и иногда теряют всё», — отметили авторы инициативы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.