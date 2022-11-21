В Петербурге предложили предоставить студентам-сиротам бесплатную юрпомощь
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
В настоящее время бесплатную юридическую консультацию могут получить дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители — опекуны.
Депутаты предложили дополнить этот список ещё одной категорией — гражданами 18—23 лет, которые потеряли родных и близких во время обучения в средних профессиональных или высших учебных заведениях.
«Многие, будучи переполненными горечью утраты близких и находясь буквально в критической ситуации, совершают ошибки и иногда теряют всё», — отметили авторы инициативы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.