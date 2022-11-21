В Российской гильдии риелторов заявили о росте числа предложений на рынке вторичного жилья на 23% с конца сентября.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Вице-президент РГР Константин Апрелев посоветовал обращать внимание на частоту передачи жилплощади из рук в руки за несколько лет. Также не рекомендуется оплачивать купленную недвижимость наличными — желательно использовать банковские аккредитивные счета, пояснил эксперт.

Со своей стороны, независимый специалист по недвижимости Олег Бендриков советует сразу просить нотариальное согласие собственников на продажу.

«В остальном продажа доли ничем сильно не отличается от квартиры. Это обязательно нотариальная сделка, независимо от того, кто продаёт — взрослый или ребёнок. В любом случае у нас по закону обязательный нотариат», — отметил он.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.