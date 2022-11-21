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В России разработают туристический маршрут к 80-летию Курской битвы

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Курская и Белгородская области разработают совместный военно-исторический маршрут к месту одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Туристический проект приурочат к 80-летию Курской битвы и крупного танкового сражения под Прохоровкой, сообщает ИА REGNUM.

Гости смогут посетить Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление» в Белгородской области, а также Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» в Курской области и другие объекты.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов беседе с НСН назвал популярные туристические направления из Москвы.

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