Мишустин подписал постановление о возможности перерасчёта платы за вывоз мусора
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Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что возможность перерасчёта платы за вывоз отходов будет предоставлена и жителям домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений.
Перерасчётом смогут воспользоваться жильцы, которые отсутствовали в жилом помещении более пяти календарных дней, например, в связи с отпуском или командировкой.
Для этого им необходимо будет обратиться в управляющую компанию и предоставить документы, которые подтверждают отъезд.
Новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.
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