Мишустин подписал постановление о возможности перерасчёта платы за вывоз мусора

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о возможности перерасчёта платы за вывоз бытовых отходов в случае временного отсутствия жильца в жилом помещении.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что возможность перерасчёта платы за вывоз отходов будет предоставлена и жителям домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, и домов, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений.

Перерасчётом смогут воспользоваться жильцы, которые отсутствовали в жилом помещении более пяти календарных дней, например, в связи с отпуском или командировкой.

Для этого им необходимо будет обратиться в управляющую компанию и предоставить документы, которые подтверждают отъезд.

Новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области обсудили вопросы обращения с ТКО.