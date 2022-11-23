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За сутки в России госпитализированы 1235 человек с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 1235 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1434 пациента с COVID-19.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа в стране выявлен 5631 случай инфицирования COVID-19, днём ранее — 4460.

За сутки умерли 54 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 59 заболевших.

Также за сутки выздоровели 6785 человек, накануне — 6444.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

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