Аналитики: Тверской район Москвы стал лидером октября по стоимости элитных новостроек
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Об этом пишут «Известия».
Элитные и делюкс-новостройки в этом районе в среднем продаются по 2,48 млн рублей за 1 кв. м, что на 49% выше среднего показателя по сегменту. За прошедшие четыре квартала такие квартиры и апартаменты в Тверском районе стали дороже на 41%. Год назад цена 1 кв. м в среднем была 1,77 млн рублей.
Тверской район стал самым дорогим в Москве впервые за последние 12 месяцев. До октября 2022 года лидером по цене был район Якиманка, уточнили в компании.
Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.