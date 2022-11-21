Аналитики: Тверской район Москвы стал лидером октября по стоимости элитных новостроек

Аналитики компании «Метриум» выяснили, что в октябре 2022 года самые дорогие новостройки элитного и делюкс-сегмента на московском рынке жилья продавались в Тверском районе.

Об этом пишут «Известия».

Элитные и делюкс-новостройки в этом районе в среднем продаются по 2,48 млн рублей за 1 кв. м, что на 49% выше среднего показателя по сегменту. За прошедшие четыре квартала такие квартиры и апартаменты в Тверском районе стали дороже на 41%. Год назад цена 1 кв. м в среднем была 1,77 млн рублей.

Тверской район стал самым дорогим в Москве впервые за последние 12 месяцев. До октября 2022 года лидером по цене был район Якиманка, уточнили в компании.

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