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Аналитики: Тверской район Москвы стал лидером октября по стоимости элитных новостроек

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Аналитики компании «Метриум» выяснили, что в октябре 2022 года самые дорогие новостройки элитного и делюкс-сегмента на московском рынке жилья продавались в Тверском районе.
Аналитики: Тверской район Москвы стал лидером октября по стоимости элитных новостроек
  • Gettyimages.ru
  • © Svetlana Vorob'ëva / EyeEm

Об этом пишут «Известия».

Элитные и делюкс-новостройки в этом районе в среднем продаются по 2,48 млн рублей за 1 кв. м, что на 49% выше среднего показателя по сегменту. За прошедшие четыре квартала такие квартиры и апартаменты в Тверском районе стали дороже на 41%. Год назад цена 1 кв. м в среднем была 1,77 млн рублей.

Тверской район стал самым дорогим в Москве впервые за последние 12 месяцев. До октября 2022 года лидером по цене был район Якиманка, уточнили в компании.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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