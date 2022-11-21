Полицейские составили протокол на стендапера Бебуришвили за курение у аэропорта Челябинска

Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили за курение у здания аэропорта Челябинска.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Бебуришвили и ещё одного человека «доставили в служебное помещение транспортной полиции», там были составлены административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП.

По информации агентства, одним из нарушителей оказался Андрей Бебуришвили, у которого 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление.

На сайте Бебуришвили указывается, что у комика на 20 ноября в Челябинске было запланировано выступление.