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В центре Грозного ликвидировали напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД

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В центре Грозного ликвидирован злоумышленник, который с ножом напал на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз.
В центре Грозного ликвидировали напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД
  • РИА Новости

Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанёс ему смертельные ранения», — заявил глава Чечни. 

По его словам, нападавшего застрелили, когда он пытался скрыться с места происшествия с табельным оружием.

Он добавил, что полицейские «отрабатывают вероятных сообщников» злоумышленника и мотивы преступления, а также проводят оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Анапе мужчина напал на участковых и сотрудника СК, после чего ранил ещё одного полицейского.

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