В центре Грозного ликвидировали напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД
- РИА Новости
Об этом проинформировал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
«Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанёс ему смертельные ранения», — заявил глава Чечни.
По его словам, нападавшего застрелили, когда он пытался скрыться с места происшествия с табельным оружием.
Он добавил, что полицейские «отрабатывают вероятных сообщников» злоумышленника и мотивы преступления, а также проводят оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Анапе мужчина напал на участковых и сотрудника СК, после чего ранил ещё одного полицейского.