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Авиаперелёт в Псковскую область стал одним из самых бюджетных в России в декабре

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, по каким маршрутам можно найти недорогие варианты перелётов в декабре.
Авиаперелёт в Псковскую область стал одним из самых бюджетных в России в декабре
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Специалисты проанализировали средние цены на билеты в одну сторону по поисковым запросам клиентов по 100 самым востребованным городам, пишет «Газета.Ru».

Дешевле всего в декабре россиянам обойдутся билеты в Псковскую и Архангельскую области, а также в Хабаровский край. Так, средняя стоимость перелёта в Псков составляет 3500 рублей, в Котлас — 3650 рублей, в Советскую Гавань — 3900 рублей.

Четвёртую строчку рейтинга занимает Комсомольск-на-Амуре со средней стоимостью перелёта 3950 рублей, а на пятом месте — Урай и Иваново (3960 рублей).

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.

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