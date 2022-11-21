Исследование показало, что средний возраст получения прав в России составляет 27 лет

Компания СберСтрахование провела исследование в городах с населением более 500 тыс. человек и выяснила, что жители этих регионов получают водительские права в среднем в 27 лет.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Раньше всех водительское удостоверение оформляют жители Новокузнецка (в 20 лет), Самары (22 года), Барнаула и Кемерово (23 года), Омска и Пензы (24 года). Позже других — в 33 года — получают права в Махачкале, Перми (31 год), во Владивостоке и Липецке (по 30 лет).

Вместе с тем исследование показало, как часто россияне пользуются машинами. Так, 54% жителей страны используют авто каждый день, 15% — 2—3 раза в неделю, 17% — несколько раз в месяц, ещё реже — 14%.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.